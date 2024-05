Tragedia rolnika z Podlasia. Najpierw zmarł mu tata, a teraz to! Dramatyczny wypadek w gospodarstwie

Byli kolegami, razem pracowali. Jedna kłótnia doprowadziła do tragedii. Rodzina usłyszała "przepraszam", ale to za mało

Do tego nieszczęśliwego wypadku doszło w poniedziałek 13 maja. W gospodarstwie pana Pawła doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, w wyniku czego zginęło 13 sztuk bydła, w tym 12 krów dojnych. Poszkodowany rolnik od 13 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo, które dwa tygodnie temu przejął po zmarły tacie. - Poniedziałek 13 maja zapowiadał się zwykłym dniem, ale takim nie był. W moim gospodarstwie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, co doprowadziło do śmierci 13 sztuk bydła. Straciłem 12 dojnych krów i jedną jałówkę, które były wysokocielne i w trakcie zasuszania - napisał w internecie pan Paweł. - Wiem, że odbudowanie stada zajmie mi kilka dobrych lat pracy, ale nie mam zamiaru się poddawać. Gospodarka opiera się na jednokierunkowym bydle mlecznym i jest to moje źródło utrzymania - dodaje 37-latek.

W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy. Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem tej strony szczytny-cel.pl/z/gospodarstwo-pawla-grodzkiego. Można też wpłacać darowizny na konto poszkodowanego.

