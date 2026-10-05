Siemiatycze z różową drogą dla Skolima. Burmistrz: "Będzie grubo. I bardzo różowo"

W Siemiatyczach trwają intensywne przygotowania do hucznego jubileuszu Króla Latino. Zgodnie z planem, zabawa wystartuje 8 października dokładnie o 15:00. Wówczas na terenie lokalnego amfiteatru swoje podwoje otworzy urodzinowe miasteczko, które zaoferuje liczne atrakcje dedykowane zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom imprezy.

Harmonogram wydarzenia zapowiada się niezwykle bogato. Organizatorzy przewidzieli między innymi stoiska grillowe, możliwość degustacji autorskich produktów Skolima, a także punkty sprzedaży regionalnych wyrobów. Nie zabraknie również atrakcji takich jak dmuchańce, fotobudka, wirtualne loty paralotnią oraz specjalnie zaaranżowana, kreatywna Strefa Króla Latino. Dodatkowo, pomiędzy świętującymi gośćmi będą przechadzać się wielkie maskotki XXL.

Różowa droga na powitanie Skolima

O szczegółach przygotowań do tego wyjątkowego wydarzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował burmistrz Siemiatycz, Piotr Siniakowicz. Włodarz wyjaśnił, że miasto zdecydowało się w pełni nawiązać do charakterystycznego i barwnego wizerunku artysty.

Król Latino przyjedzie różową limuzyną… więc w Siemiatyczach przygotowaliśmy mu odpowiednie powitanie. Tak. Droga też jest różowa

Jak przekazał w swoim komunikacie samorządowiec, biorąc pod uwagę urodzinowy charakter wydarzenia w mieście, organizatorzy uznali, że wszystko po prostu musi być zaplanowane „na pełnym kolorze”. W konsekwencji to właśnie kolor różowy ma pełnić rolę nieformalnego dress codu podczas całej tej hucznej imprezy.

Zenek Martyniuk, Cleo i Skolim na jednej scenie

Muzyczna, koncertowa część tego wydarzenia ma rozpocząć się punktualnie o godzinie 18:00. Przed zgromadzoną w siemiatyckim amfiteatrze publicznością zaprezentują się między innymi: Zenek Martyniuk, Cleo, sam jubilat Skolim, a także zespoły takie jak Prymaki, Zorka, Crack House, Raider oraz Dance 2 Disco. Kluczowym i najbardziej wyczekiwanym momentem całego wieczoru będzie oczywiście specjalny, urodzinowy występ Skolima. Będzie to również doskonała okazja dla zgromadzonej publiczności, by osobiście złożyć wokaliście życzenia i wspólnie odśpiewać tradycyjne „Sto lat”.

Ile kosztują bilety na urodziny Skolima?

Warto zaznaczyć, że udział w tym urodzinowym wydarzeniu jest biletowany. Jednakże dzieci, których wzrost nie przekracza 120 centymetrów, będą mogły wejść na teren imprezy całkowicie za darmo. W przypadku standardowych biletów wejściówka wiąże się z wydatkiem rzędu 50 złotych, z kolei osoby zainteresowane specjalnymi biletami kolekcjonerskimi będą musiały zapłacić 70 złotych.

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