W sobotę (18.02.2023) wieczorem we wsi Chodorówka Stara (pow. sokólski) doszło do tragicznego wypadku. Na drodze do posesji wywrócił się ciągnik rolniczy przygniatając kierującego tym pojazdem 35-latka. - Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł - informuje zespół prasowy podlaskiej policji. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

