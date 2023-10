Do tego tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (9 października) na drodze we wsi Rydzewo-Światki w powiecie kolneńskim. Ambulans wojskowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. - Ze wstępnych ustaleń wynika ze kierowca ciągnika nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu ambulansowi wojskowemu doprowadzając do zderzenia - informuje podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji. Ambulans dachował. W pojeździe znajdowało się 4 żołnierzy. Wszyscy trafili do szpitala. Najciężej ranna kobieta została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku. Niestety jej życia nie udało się uratować.

W wypadku pod Kolnem zginęła st. szer. Ewa G., która służyła w 12 Brygadzie Zmechanizowanej. O śmierci żołnierza poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. - W tym bolesnym dla nas wszystkim dniu, składamy najszczersze kondolencje całej Rodzinie oraz najbliższym śp. st. szer. Ewy G.Łącząc się w żałobie i smutku przekazujemy wyrazy współczucia. W obliczu tej tragedii wyrażamy solidarność z Rodziną oraz żołnierzami 12 Brygady Zmechanizowanej. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci! Spoczywaj w pokoju! - żegnają swoją koleżankę żołnierze.

- Ewa super koleżanka, zawsze uśmiechnięta, z którą nawet najtrudniejsze zadanie wydawało się błahostką. Nie mogę sobie tego wytłumaczyć. Olbrzymie wyrazy współczucia dla całej rodziny - napisał jeden z przyjaciół tragicznie zmarłej kobiety.