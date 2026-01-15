Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę w Pasiecznikach Dużych w powiecie hajnowskim

Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło przed godziną 4.00

Drewniany, jednokondygnacyjny dom był całkowicie objęty ogniem

Dach i część ścian zawaliły się do wnętrza budynku

Na miejscu znaleziono ciała 42-letniej kobiety i 11-letniego chłopca

Według prokuratury ofiary to najprawdopodobniej matka i syn

Trzecia osoba zamieszkująca dom przebywała w placówce opieki społecznej

Dwie osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Pasieczniki Duże w powiecie hajnowskim. Do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę (13.01/14.01). Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków przed godziną 4.00 nad ranem. Po przybyciu służb na miejsce okazało się, że drewniany, jednokondygnacyjny budynek mieszkalny był całkowicie objęty ogniem. Dach oraz część ścian zawaliły się do wnętrza domu, co znacznie utrudniało działania ratownicze.

Podczas akcji gaśniczej strażacy odnaleźli ciało 42-letniej kobiety. Ze wstępnych informacji wynikało, że w budynku mogły przebywać trzy osoby. Po ugaszeniu ognia pogorzelisko zostało dokładnie przeszukane. W jego wnętrzu znaleziono ciało 11-letniego chłopca. Ustalono również, że trzecia osoba, która miała zamieszkiwać ten dom, w chwili pożaru przebywała w placówce opieki społecznej.

Akcja strażaków trwała około siedmiu godzin. W działaniach brało udział ponad 30 strażaków zarówno z państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się prokuratura. Prokurator Rejonowy w Hajnówce Marek Dąbrowski poinformował PAP, że wszystko wskazuje na to, iż ofiary to matka i syn. Prokuratura powołała biegłego z zakresu medycyny sądowej. Zaplanowano sekcję zwłok oraz badania genetyczne, które mają ostatecznie potwierdzić tożsamość ofiar i ustalić przyczynę ich śmierci. - W działaniach gaśniczych, które trwały ponad 7 godzin udział brało 10 zastępów straży pożarnej, łącznie 34 ratowników z Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu hajnowskiego - informują strażacy z KP PSP Hajnówka.