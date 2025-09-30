13 osób zginęło w tragicznym wypadku pod Jeżewem. Jechali się modlić, spłonęli w autokarze

Jacek Chlewicki
2025-09-30 8:45

We wtorek (30.09) mija 20 lat od tragicznego wypadku pod Jeżewem, w którym zginęło 13 osób: 10 maturzystów oraz 3 kierowców. To najtragiczniejszy wypadek we współczesnej historii Białegostoku. "Rodzice, którzy przyjechali, gotowi byli wskakiwać do autokaru, żeby szukać swoich dzieci" - wspomina jeden ze strażaków.

  • 30 września 2005 r. na DK8 pod Jeżewem doszło do tragicznego wypadku autokaru.
  • Pojazd zderzył się z lawetą i stanął w ogniu, wewnątrz zginęło wielu młodych ludzi.
  • W Białymstoku ogłoszono trzydniową żałobę i odbył się marsz milczenia.
  • W miejscu tragedii stoi obelisk i kapliczka, a w I LO w Białymstoku tablica z nazwiskami ofiar.

Do tej potwornej tragedii doszło 30 września 2005 roku na drodze krajowej numer 8 niedaleko Jeżewa. Teraz przebiega tamtędy droga ekspresowa, ale szesnaście lat temu była to dwupasmówka. Kierowca autokaru w okolicach Jeżewa rozpoczął manewr wyprzedzania. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z lawetą. Pojazd zaczął się palić. - Gdy przyjechaliśmy, autokar stał w ogniu. Dopiero, gdy para po gaszeniu opadła, okazało się, że w środku leży mnóstwo ciał - opowiadał kilka lat temu "Gazecie Współczesnej" prezes OSP Jeżewo Stare. - Rodzice, którzy przyjechali, gotowi byli wskakiwać do autokaru, żeby szukać swoich dzieci - dodaje.

W miejscu wypadku stoi kapliczka i obelisk upamiętniający ofiary tej niewyobrażalnej tragedii. Po wypadku w Białymstoku ogłoszono 3 dniową żałobę. W mieście odbył się też marsz milczenia, w którym wzięło udział kilka tysięcy osób. W budynku I LO w Białymstoku pojawiła się tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Możemy na niej znaleźć nazwiska uczniów tej szkoły oraz napis: "Pamięci maturzystów uczestników archidiecezjalnej pielgrzymki do Częstochowy ofiar katastrofy drogowej pod Jeżewem".

Na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku pojawił się poruszający wpis przypominający o rocznicy:

"W dwudziestą rocznicę tragicznego wypadku pod Jeżewem, w którym zginęło dziesięciu Maturzystów pielgrzymujących na Jasną Górę, zapraszamy Rodziców, Absolwentów i Wszystkich, którym byli bliscy, na Mszę św., która zostanie odprawiona 30 września 2025 r. (wtorek) o godz. 8.30 w Sanktuarium bł. Bolesławy Lament przy ulicy Stołecznej 5. Po Mszy św. odbędzie się uroczystość połączona ze złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą upamiętniającą zmarłych Uczniów."

Maturzyści z Białegostoku pielgrzymowali do Częstochowy. 16. rocznica katastrofy autokaru pod Jeżewem. Białystok pamięta.
16. rocznica katastrofy autokaru pod Jeżewem
