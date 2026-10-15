Tragiczny wypadek w Białymstoku. Dwie kobiety zginęły na pasach

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-15 9:02

W czwartek rano, 15 października, na ulicy Hallera w Białymstoku doszło do tragicznego wypadku. Dwie starsze kobiety zostały śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych, w rejonie pobliskiego kościoła. Obie zmarły na miejscu zdarzenia. Policja zablokowała drogę i prowadzi intensywne czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Dramat na pasach w Białymstoku. Dwie kobiety zginęły 15.10.2026

Tragiczne zdarzenie na ul. Hallera w Białymstoku. W czwartek, 15 października rano samochód osobowy potrącił dwie starsze kobiety. Obie kobiety zmarły na miejscu zdarzenia. Jedna z nich była reanimowana, ale jej życia nie udało się uratować. 

Do dramatu doszło na przejściu dla pieszych w rejonie pobliskiego kościoła. 

Jak ustalił Kurier Poranny Kierująca samochodem osobowym, który potrącił obie seniorki była trzeźwa.

Po tragicznym zdarzeniu ul. Hallera została całkowicie zablokowana a policja prowadzi w tym miejscu czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zajścia.

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