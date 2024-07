W poniedziałek (22 lipca) na ul. Waszyngtona w Białymstoku doszło do tragicznego wypadku. 63-letni kierowca forda potrącił na przejściu dla pieszych 48-letnią kobietę. - Piesza zabrana do szpitala. Kierowca trzeźwy. Droga od Kaczorowskiego do Mazowieckiej jest zablokowana - informowała zaraz po wypadku podkom. Malwina Trochimczuk z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Potrącona kobieta została zabrana do szpitala. Niestety w poniedziałek po południu dotarła do nas tragiczna wiadomość. Kobiety nie udało się uratować. - Niestety skutek porannego potrącenia jest tragiczny - przekazała podkom. Trochimczuk.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.