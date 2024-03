Tragedia na Podlasiu. Nie żyje 17-letnia dziewczyna

Suwalczanka znalazła pracę online. To była katastrofa. Straciła fortunę

Tragiczny wypadek na Podlasiu! Do tego dramatu doszło w środę (13 marca) w Krzyżewie w powiecie wysokomazowieckim. Kierowca osobowego audi stracił panowanie nad samochodem i dachował. Nie żyje 17-letnia dziewczyna. - Po godz. 21 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. 21-letni kierowca audi najprawdopodobniej stracił panowanie i dachował. W wyniku tego zdarzenia zginęła 17-letnia pasażerka tego samochodu - przekazał podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku. Jest jeszcze za wcześnie mówić o przyczynach wypadku. Wiadomo, że audi wypadło z drogi, a następnie łamiąc znak z ograniczeniem prędkości do 30 kilometrów na godzinę i płot, dachowało na prywatnej posesji.

Szczegółowe okoliczności tego wypadku ustalają teraz policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

