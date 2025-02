Tragiczny wypadek w Sokołach. Nie żyje kierowca volkswagena. Zderzył się ze śmieciarką

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie wytrzymał i wygarnął Gienkowi. O co poszło?

Do tego tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (24 lutego) na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z drogą W678 w Sokołach. Zgłoszenie do służb wpłynęło po godzinie 11. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem 63-latek jadący z Kulesz Kościelnych w kierunku Sokół nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem ciężarowym "śmieciarką" 22-latkowi - przekazał nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

63-letni kierowca volkswagena zginął na miejscu, a 48-letni pasażer został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. On także trafił do szpitala.

