Życzenia na imieniny Krzysztofa. Najlepsze życzenia i zabawne rymowanki na Messenger, Whatsapp i SMS. Rozbawią do łez!

Nie wszystkim się to spodobało

Jerzy Lisowski nie żyje. Białostoczanie zapamiętają go jako legendarnego kierowcę czerwonego Jelcza

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musiał działać szybko. Zrobił to perfekcyjnie

Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek (27.07) około godz. 2 w nocy we wsi Zajączkowo (pow. suwalski). - Ze występnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący audi, jadąc od strony Suwałk w kierunku Bakałarzewa, zjeżdżając z łuku drogi w lewo zjechał na pobocze, uderzył w przejazd drogowy, a następnie dachował - informuje komisarz Eliza Sawko, oficer prasowy KMP w Suwałkach. 21-letni kierowca audi zginął na miejscu. Jechał sam. Ofiara tego wypadku to mieszkaniec gminy Olecko. Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

