Trzy takie same symbole na kuponie i duża kasa! Główna wygrana w Ekspres Losach

Andrzej z Plutycz naprawiał sprzęt. Nagle stało się TO! "Możesz iść do swojej roboty"

Ekspres Losy to nowość w katalogu gier Totalizatora Sportowego. Mówiąc w skrócie Ekspres Losy to loterie pieniężne z natychmiastowym wynikiem gry. Kupony są drukowane wprost z terminala w kolekturach. Obecnie jest dostępnych sześć gier: VEGAS 777, SŁÓWKA, KRZYŻÓWKA EXPRESS, GORĄCA KASA, PEŁNA SKARBONKA oraz SZYBKA KASA. W tej pierwszej grze udało się komuś wygrać główną wygraną w wysokości 10 tys. złotych. Szczęśliwy kupon został kupiony w punkcie Lotto przy ul. Wojska Polskiego 67A w Kolnie. Jeden los VEGAS 777 kosztuje 10 złotych. Do zdobycia zostały jeszcze 227 wygrane po 10 tys. zł.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.