Imponująca wygrana w Sejnach. Każdy marzy o takiej kasie. Spryciarz znalazł patent? Warto to sprawdzić

Ludzie, którzy regularnie próbują swojego szczęścia w grach Totalizatora Sportowego liczą, że najbliższe losowanie wreszcie przyniesie upragnioną wygraną. W sieci można znaleźć mnóstwo domniemanych sposobów na pewną wygraną, ale wszystkie te pomysły można włożyć między bajki. Decyduje ślepy traf. Są jednak sprawdzone sposoby na zwiększenie swoich szans na wygraną. Można zagrać systemem. Takie rozwiązanie wybrał pewien mieszkaniec Sejn (woj. podlaskie), który kilka dni temu wygrał w Mini Lotto 374 tys. złotych. Kwota nie mała, wystarczy na spłatę kredytu lub inwestycję w dom lub mieszkanie. Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ul. Emilii Plater 6 w Sejnach. Gracz zagrał systemem: 7 z 42. Co ciekawe, na początku kwietnia niemal identyczna wygrana została odnotowana Kłodzku. Gracz również zagrał systemem 7 z 42.

Gra systemem w Mini Lotto

O co chodzi? Tłumaczymy na przykładzie Mini Lotto. Jak czytamy na stronie Totalizatora Sportowego, gra ​​systemem w Mini Lotto polega na tym, że typujemy więcej liczb - od 6 do 12 spośród 42. Dzięki temu obstawiamy wszystkie 5-liczbowe kombinacje, jakie można z nich utworzyć. Jeden, tradycyjny zakład w Mini Lotto kosztuje 1,50 zł; granie systemem wiąże się z wyższymi kosztami. Najtańsza opcja to 9 zł, najdroższa aż 1188 zł.

Normalnie szansa na trafienie 5 z 5 w Mini Lotto wynosi 1 do 850 668. W przypadku gry systemem 6 z 42 szansa wynosi 1 do 141 778, systemem 7 z 42 aż 1 do 40 508, a systemem 12 z 41... 1 do 1 074. Najważniejsze informacje na temat takiego sposobu obstawiania zakładów znajdziemy na stronie Lotto.pl.

