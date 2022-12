Turystka zatrzymana na Podlasiu. Pogrążyło ją to, co było w walizce

Tę podróż turystka z Niemiec zapamięta na długo. Kobieta wjechała do Polski z Białorusi przez przejście graniczne w Bobrownikach. Funkcjonariusze podlaskiej KAS skontrolowali bagaż obywatelki Niemiec. W jej walizce znaleziono blisko 65 tys. euro, które kobieta próbowała nielegalnie wwieźć do UE. - Za brak obowiązkowego zgłoszenia przewozu pieniędzy powyżej 10 tys. euro kobieta została ukarana mandatem 15 tys. zł - informuje Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS. Zgodnie z prawem osoba, która przewozi co najmniej 10 tys. euro (a także równowartość tej kwoty w innych walutach), wjeżdżając do UE lub wyjeżdżając z niej, musi pisemnie zgłosić te środki funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.

Zobacz zdjęcia: Przejście graniczne w Bobrownikach. KAS udaremniła przemyt papierosów wartych 1 mln zł