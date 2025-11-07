Twarde, rzadkie i wyjątkowe. Tylko pięciu Polaków ma tak na imię

Dane z urzędowych rejestrów imion wskazują jednoznacznie – Wszebor to dziś jedno z najrzadszych imion w Polsce. W całym kraju zarejestrowano zaledwie pięciu mężczyzn o tym imieniu. To pokazuje, jak bardzo wyszło ono z użycia, mimo że ma rodzime korzenie i głębokie znaczenie. W porównaniu do tysięcy Janów, Piotrów czy Adamów, liczba Wszeborów wygląda wręcz symbolicznie. Niektórzy nadają to imię z przekonania o wyjątkowości lub z miłości do dawnych tradycji słowiańskich, inni – by podkreślić indywidualizm dziecka.

Czytaj też: W 2026 roku będzie rządzić to imię. Kojarzy się z uśmiechem i radością

Imię Wszebor pochodzi z języka staropolskiego i ma bardzo długą historię. Składa się z dwóch części:

„wsze-”, oznaczającej „wszystko” lub „wszędzie”,

„-bor”, pochodzącej od słowa „walka”, „wojownik” lub „walczyć”.

W dosłownym znaczeniu można je więc tłumaczyć jako „walczący ze wszystkimi” lub „wojownik wszędzie obecny”. W średniowieczu imię to nosili rycerze i możni, dla których ważne były takie wartości jak odwaga, siła i honor. Choć imię brzmi dziś archaicznie, w epoce Piastów należało do grupy imion nobilitujących – takich, które podkreślały waleczność i szlachetne pochodzenie.

Wszebor – symbol siły i dawnych tradycji

Choć dziś rzadko używane, imię Wszebor wciąż ma swoich miłośników. Często pojawia się w środowiskach pasjonatów historii Polski, rekonstruktorów i osób zainteresowanych kulturą dawnych Słowian. Dla nich Wszebor to coś więcej niż imię – to symbol słowiańskiej siły, męstwa i niezależności.

Czytaj też: Wybrano najlepsze imię dla psa. W Polsce aż 750 kobiet ma tak na imię

W kulturze popularnej imię to pojawia się sporadycznie, ale zawsze wzbudza ciekawość.

Czy Wszebor wróci do łask?

W ostatnich latach obserwuje się modę na dawne, słowiańskie imiona, takie jak Miłosz, Dobrosław, Bogumił czy Mieszko. Choć trudno przypuszczać, by Wszebor stał się imieniem masowym, jego oryginalność może przyciągać rodziców, którzy szukają czegoś wyjątkowego i w pełni polskiego.

AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce. Klasyka wraca do łask: