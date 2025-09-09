Twój samochód w dobrych rękach! W Top Auto wszystko załatwisz w jednym miejscu

Autoryzowany serwis Stellantis – standardy, które dają pewność

Top Auto działa jako autoryzowany serwis koncernu Stellantis, obejmując takie marki jak Opel, Peugeot, Citroën i Fiat. To oznacza, że każdy klient może liczyć na obsługę według najwyższych standardów obowiązujących w całej sieci ASO.

Przeglądy okresowe, naprawy mechaniczne, diagnostyka komputerowa czy pełna obsługa blacharsko-lakiernicza – wszystko odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi dedykowanych tym markom. Co ważne, do napraw stosowane są zarówno oryginalne części Stellantis, jak i części Eurorepar oraz części regenerowane, zawsze z pełną, dwuletnią gwarancją producenta. Dzięki temu kierowca ma pewność, że jego auto jest serwisowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

To ogromna wygoda – szczególnie dla rodzin czy firm, które posiadają samochody różnych marek.

Zamiast odwiedzać kilka serwisów, wszystkie sprawy można załatwić w Top Auto. To oszczędność czasu i gwarancja, że każdy pojazd trafi w ręce fachowców znających specyfikę danej marki.

Twoje auto pod opieką ekspertów! Nowe marki w serwisie Top Auto!

Kompleksowe centrum motoryzacyjne

Top Auto to znacznie więcej niż serwis mechaniczny. Klienci mogą korzystać z:

blacharni i lakierni , które przywracają samochodom wygląd sprzed szkody,

, które przywracają samochodom wygląd sprzed szkody, sprzedaży części zamiennych – zarówno oryginalnych, jak i alternatywnych rozwiązań Eurorepar,

– zarówno oryginalnych, jak i alternatywnych rozwiązań Eurorepar, Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie wykonywane są badania techniczne i przeglądy rejestracyjne.

Dzięki tak szerokiej ofercie Top Auto jest prawdziwym centrum obsługi samochodów – miejscem, w którym można zadbać o auto kompleksowo, bez konieczności szukania dodatkowych warsztatów.

Doświadczenie i zaufanie kierowców

Za sukcesem Top Auto stoi wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany zespół. To specjaliści, którzy stale podnoszą swoje kompetencje, śledzą nowinki techniczne i korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Nic dziwnego, że firma od lat cieszy się zaufaniem klientów nie tylko z Białegostoku, ale i całego regionu.

Wszystko w jednym miejscu

Siedziba firmy znajduje się w dogodnej lokalizacji:

TOP AUTO - Krupniki 25, Białystok

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 7:00–20:00

Sobota: 7:00–15:00

Kontakt:

Zobacz więcej na stronie internetowej www.topauto.com.pl.

Top Auto Białystok to miejsce, w którym każdy kierowca znajdzie wsparcie dla swojego samochodu – niezależnie od marki. Wielomarkowy serwis Stellantis, szeroka oferta usług i gwarancja jakości sprawiają, że to adres, który warto zapamiętać.

