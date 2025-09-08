Oto najgłębsze jezioro w Polsce. Można w nim zanurzyć Statuę Wolności lub Big Bena

Marta Kowalska
2025-09-08 13:19

Ma aż 100 metrów głębokości i bije na głowę słynne budowle świata. Najgłębsze jezioro w Polsce, położone na Suwalszczyźnie, jest tak głębokie, że bez trudu można by w nim „zanurzyć” nowojorską Statuę Wolności. Hańcza od lat fascynuje badaczy, nurków i turystów, a jej tajemnicza otchłań owiana jest legendami.

Jezioro Hańcza to prawdziwa perła polskiej przyrody. Znajduje się na Suwalszczyźnie, w północno-wschodniej Polsce, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tutaj, wśród pagórkowatych krajobrazów polodowcowych i licznych głazowisk, kryje się jezioro, które słynie nie tylko ze swojej głębokości, ale i niezwykłej przejrzystości wody.

Rekordowa głębokość

Hańcza jest najgłębszym jeziorem w Polsce – w najgłębszym miejscu osiąga... 108,5 metra. To jednocześnie najgłębsze jezioro na Niżu Europejskim. Powstało w wyniku działalności lodowca, który pozostawił po sobie rynnę wypełnioną wodą. Jego powierzchnia wynosi około 311 hektarów, a długość blisko 4,5 km.

Raj dla nurków i przyrodników

Krystalicznie czysta woda sprawia, że jezioro jest szczególnie popularne wśród nurków. Pod taflą wody znajdują się strome podwodne ściany, liczne głazy narzutowe oraz bogate życie roślinne i rybne. Spotkać tu można m.in. sielawę, troć jeziorową, sieję czy miętusa.

Hańcza jest również siedliskiem rzadkich gatunków roślin wodnych i zwierząt. Wokół jeziora prowadzą szlaki piesze i rowerowe, dzięki czemu można je podziwiać także z lądu.

Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce

i

Autor: Shutterstock

Jezioro z legendami

Z Hańczą wiąże się wiele lokalnych opowieści i legend. Według jednej z nich jezioro nie ma dna, a jego głębia prowadzi aż do samego morza. Choć to tylko ludowe wierzenie, jego mroczna aura wciąż fascynuje turystów i badaczy.

Dziś Jezioro Hańcza jest jednym z głównych punktów turystycznych Suwalszczyzny. Przyciąga miłośników sportów wodnych, nurkowania, wędkarzy, a także osoby szukające kontaktu z dziką, nieskażoną przyrodą. To doskonałe miejsce na wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.

Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce
17 zdjęć
