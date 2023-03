Zaginął 7-letni chłopiec. Zamiast pójść do świetlicy, wsiadł do autobusu

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę przed godz. 12. Łomżyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w Starych Kupiskach kierowca opla uderzył w znak drogowy i odjechał. - Policjanci z drogówki zauważyli samochód kilka kilometrów dalej i chcieli zatrzymać auto do kontroli. Jednak siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył polecenia policjantów i zaczął uciekać w kierunku pobliskiej miejscowości. Mundurowi ruszyli za nim w pościg - informuje oficer prasowy KMP w Łomży. Chwilę później 36-latek wjechał w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna zamknął się w samochodzie i ani myślał słuchać policjantów. Wobec braku współpracy mundurowi wybili szybę w oplu i wyciągnęli kierowcę siłą. Badanie alkomatem wykazało, że był on kompletnie pijany (ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie). W trakcie sprawdzania w policyjnej bazie danych okazało się, że mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy. Wcześniej stracił je za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. 36-latek trafił do policyjnego aresztu i w poniedziałek usłyszy zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia.

