Ukradł pół tysiąca zdrapek. Myślał, że wygra miliony. Cwaniak z Podlasia przeliczył się

Ze sklepu w gminie Czeremcha w ciągu kilku dni zniknęło 482 zdrapek Lotto wartych 1800 złotych. Policjanci namierzyli złodzieja i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. - W domu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt wydrapanych losów. Mieszkaniec gminy Czeremcha usłyszał zarzut kradzieży - informuje oficer prasowy KPP Hajnówka. 52-latkowi za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

