Urządzili sobie wyścigi na ulicach Białegostoku. "Ponad 300 miałem!". Dziewczyna prowadziła relację. "O kur***, ale FAZA!"

Znany youtuber zajmujący się motoryzacją natrafił na transmisję na żywo z Białegostoku. Dwóch kierowców pędziło nocą ulicami Białegostoku znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Nagranie prowadziła dziewczyna, która znajdowała się w jednym z samochodów. Zachwycała się faktem, że do transmisji dołączają nowi internauci. Kierowca tymczasem gnał od świateł do świateł. W pewnym momencie ścigający się mężczyźni zatrzymali się na czerwonym. Jeden rzucił do drugiego: "Ponad 300 miałem!". Youtuber Michał Jesionowski jest wstrząśnięty. - Ręce mi opadły. Zachwyt tej dziewczyny. Zachwyt tego gościa. To że jest 500, 700 osób. To totalne niemyślenie o konsekwencjach tego. To chwalenie się, że od świateł do świateł było 300. [...] Nie chciałbyś, żeby taki idiota wjechał w ciebie, kiedy będziesz jechał ze swoją rodziną - stwierdził twórca kanału "Miłośnicy czterech kółek - zrób to sam".

Filmik ma na koncie 80 tys. wyświetleń. Profil, na którym była prowadzona transmisja, zniknął. Internauci są bezlitośni. Piętnują głupotę i brak wyobraźni. "Gdzie nasza policja i prokuratura? Koleś powinien za to mieć dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych" - napisał jeden z komentujących. "To są pewnie dzieciaczki w autach rodziców albo od rodziców, tzw. bezmózgowcy bo inaczej tego nie można nazwać" - podsumował inny.

Policja zajmuje się sprawą. Złapanie mężczyzn, którzy urządzili sobie wyścigi na ulicach Białegostoku, to tylko kwestia czasu. - Nagranie trafiło już do policjantów zajmujących się taką problematyką. Policjanci już analizują nagranie i będą teraz ustalać personalia osób w nim biorących udział - przekazała podkom. Marta Rodzik z zespołu prasowego KWP w Białymstoku.

Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyją nastolatkowie. Samochód którym jechali jest całkowicie zmiażdżony!