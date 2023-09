W Białymstoku coś śmierdzi. "Daje i to ostro". Mieszkańcy szukają winnego. Jest ciekawa teoria

W stolicy Podlasia coś śmierdzi. Nieprzyjemni zapach daje się we znaki mieszkańcom osiedli Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Starosielce, Nowe Miasto i Wysoki Stoczek. Na osiedlowych grupach na Facebooku można znaleźć mnóstwo komentarzy zaniepokojony mieszkańców. "Daje i to ostro, mam otwarty balkon i myślę, co jest, że tak cuchnie" - napisała pani Justyna. "Śmierdzi okropnie", "momentami jak wiatr zawieje to aż człowieka mdli" - alarmują inni. Sprawdziliśmy i rzeczywiście coś czuć. Podobno w centrum miasta też brzydko pachnie, ale "trochę słabiej".

Co jest źródłem nieprzyjemnego zapachu? Mieszkańcy mają kilka teorii: "jesień i rolnicy obornik na pola leja... wiatr niesie", "myślałam, że to gnojówką nawożą trawniki", "to gnojówka. Pewnie jakiś rolnik na okoliczne pole, łąkę wylał, a wiaterek powiał i niesie..."

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej karmią krowy. Sławek: Widać jaki tu porządek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.