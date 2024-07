ZUS wypłaca mu 13 groszy emerytury. Niewiarygodne, jak długo na to pracował. Poznaliśmy prawdę!

Aktualizacja, godz. 14, środa 24 lipca: Dziewczynka odnalazła się cała i zdrowa. Wróciła do placówki.

Wcześniej pisaliśmy:

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku szukają zaginionej Leny. 11-latka dziewczynka we wtorek 23 lipca około godziny 16.30 oddaliła się z placówki Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku przy ul. Orlej. Do chwili obecnej nie powróciła do swojego miejsca zamieszkania. Lena ma około 150 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy, długie i proste włosy brązowego koloru. Ubrana była w fioletowe spodnie i kremową/beżową bluzkę.

- Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę lub mogą przyczynić się do ustalenia miejsca jej pobytu proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub numerem alarmowym 112 - prosi podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

