Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. W woj. podlaskim ZUS wypłaca 73 takich wyjątkowych świadczeń. - Najstarsza beneficjentka w styczniu skończyła 112 lat i mieszka w powiecie sejneńskim, zaś najstarszy mężczyzna w listopadzie ukończy 106 lat i zamieszkuje w Bielsku Podlaskim - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Świadczenie honorowe. Dodatkowe pieniądze co miesiąc

Wysokość świadczenia honorowego zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i jest ważna od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. - Raz przyznana "dodatkowa premia" nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to 5 540,25 zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego br. była to kwota 4944,79 zł brutto, a w 2021 r. 4512,41 zł brutto - dodaje rzeczniczka.

Dla kogo przysługuje świadczenie honorowe?

Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu wraz z dotychczasową pobieraną emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym senior kończy 100 lat. ZUS podkreśla, że specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS, lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS-u o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

