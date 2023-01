Sylwester juliański to "Małanka"

Formalnie Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny korzysta w roku liturgicznym z kalendarza juliańskiego, czyli tzw. starego stylu. Jak szacują prawosławni hierarchowie, ponad 90 proc. cerkiewnych parafii obchodzi święta religijne właśnie według tego kalendarza. Oznacza to, że święta wiernych tego Kościoła (ale np. nie Wielkanoc, której data wyliczana jest w nieco inny sposób) są o trzynaście dni przesunięte w stosunku do powszechnego kalendarza gregoriańskiego.

Wigilia Bożego Narodzenia wypada u prawosławnych 6 stycznia. Sylwester prawosławny (tzw. "Małanka) - 13 stycznia, a 14 stycznia - Nowy Rok. Dlatego przynajmniej część prawosławnych w woj. podlaskim, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia nie uczestniczyła w okolicznościowych imprezach sylwestrowych i ten moment świętowała skromnie lub wcale, bo trwa u nich post przygotowujący do świąt Bożego Narodzenia, które są przed nimi.

Prawosławni w Polsce

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w kraju nie ma. Przedstawiciele polskiej Cerkwi szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też Główny Urząd Statystyczny w niedawnym raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021". W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, dane te uznawane są jednak przez hierarchów za niemiarodajne. Danych ze spisu w 2021 r. jeszcze nie ma.

