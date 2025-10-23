W Polsce aż 279 tys. kobiet nosi to imię. Brzmi elegancko, ale za granicą oznacza coś wstydliwego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-23 10:50

To jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich imion. Brzmi dostojnie, klasycznie i od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Mało kto jednak wie, że w jednym z krajów Europy to samo słowo oznacza coś zupełnie innego – i może brzmieć wyjątkowo niezręcznie.

i

Imię Beata jest jednym z najpopularniejszych w Polsce. Według danych z rejestru imion nosi je aż 279 226 kobiet. Choć w naszym kraju brzmi dostojnie i elegancko, w Rumunii może wywołać uśmiech – tam słowo beată oznacza „pijaną kobietę”.

Popularne w Polsce, zabawne za granicą

Beata to imię o łacińskim pochodzeniu – wywodzi się od słowa beatus, czyli „błogosławiona” lub „szczęśliwa”. W polskiej tradycji ma pozytywne i ciepłe znaczenie. Jednak w języku rumuńskim brzmi identycznie jak przymiotnik beată, którym określa się kobietę pod wpływem alkoholu.

W Polsce Beata od dekad cieszy się niesłabnącą popularnością. Wybierają je zarówno rodzice, którzy cenią jego klasyczny charakter, jak i ci, którzy chcą uniknąć modnych, nowoczesnych imion. To przykład, że to samo imię może mieć zupełnie różne znaczenie w zależności od kraju – i warto o tym pamiętać, planując np. wyjazd za granicę.

