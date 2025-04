Znaleziono dwa ciała! Szokujące ustalenia policjantów

11-latek odpalił petardę domowej roboty. Chłopiec trafił do szpitala

W nocy z soboty na niedzielę (12/13.04) doszło w Białymstoku do tragicznego pożaru przy al. Jana Pawła II. Pierwsze zgłoszenie służby otrzymały 30 minut po północy. Palił się garaż (przybudówka do budynku) oraz zaparkowany w nim samochód. Po ugaszeniu pożaru, strażacy znaleźli w aucie dwa zwęglone ciała. Policjanci ustalili tożsamość jednej z ofiar tej tragedii. - To 40-letni właściciel pojazdu. Natomiast tożsamość drugiej jest nadal ustalana jak również okoliczności - przekazał młodszy aspirant Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Działania strażaków trwały ponad godzinę brało udział 18 strażaków z 4 zastępy straży pożarnej.

Obecnie pod nadzorem prokuratora ustalana jest tożsamość drugiej ofiary pożaru i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.