W Siemiatyczach ma powstać SOR. To decyzja nowej minister zdrowia

- Odległość do najbliższego SOR z Siemiatycz to około 50 km do Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego, a dobrze wiemy, że kwestie bezpieczeństwa i szybkości działania w medycynie mają kluczowe znaczenie - mówił podczas konferencji prasowej w SPZOZ w Siemiatyczach wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

SP ZOZ w Siemiatyczach spełnia wymagania techniczne oraz kadrowe, konieczne do uruchomienia oddziału. Placówka posiada całodobowe lądowisko zlokalizowane w odległości 50 m od budynku szpitala.

- To jest niezwykle potrzebny oddział dla naszego szpitala po to, żeby jeszcze lepiej, efektywniej i jeszcze bardziej fachowo leczyć naszych pacjentów. To oddział, który daje szansę na dalszy rozwój placówki, poszerzanie naszych możliwości leczniczych i diagnostycznych – powiedział Andrzej Szewczuk, dyrektor szpitala w Siemiatyczach. - Staraliśmy się do tej pory udzielać pomocy najlepiej jak umiemy w ramach możliwości, które mamy, czyli funkcjonującej obecnie Izby Przyjęć i oddziałów szpitalnych, ale to się łączy również z kwestiami finansowymi. Dzięki SOR będziemy mogli mieć dodatkowy kontrakt na świadczenia - dodał.

Jak informuje Inga Januszko-Manaches, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego, SOR w Siemiatyczach zostanie uruchomiony po spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym również po uruchomieniu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Poczwórna radość rodziców! W lubelskim szpitalu na świat przyszły czworaczki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.