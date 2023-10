Czy to już zima? W Suwałkach spadł pierwszy śnieg. Prognoza pogody na kolejne dni

Nadal go szukają

Zima zawitała do Polski. W Suwałkach spadł dziś (20.10) pierwszy śnieg. - Jest tam zimno. Termometry wskazują zaledwie 2 stopnie Celsjusza - donosi dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Z ostrzeżenia IMGW wynika, że na terenie Suwałk, powiatu suwalskiego i sejneńskiego w piątek od godz. 20 do godz. 12 w sobotę prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Wiatr będzie wiał ze wschodu i południowego wschodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90 proc.

Prognoza pogody wg. IMGW dla woj. podlaskiego (Sobota)

W dzień zachmurzenie duże. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 8°C na północy do 16°C na krańcach południowych regionu. Wiatr umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 75 km/h, po południu stopniowo słabnący, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza pogody wg. IMGW dla woj. podlaskiego (Niedziela)

W dzień zachmurzenie duże. Opady deszczu, głównie przelotne, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów, miejscami do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 10°C na północy do 14°C na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół zachodni oraz północno-zachodni.