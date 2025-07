W tym mieście odbyła się pierwsza koronacja królewska w Polsce. To perła Podlasia

Spis treści

To jednej z najbardziej niedocenionych regionów w Polsce

Podlasie rzadko znajduje się na turystycznych szlakach przeciętnego podróżnika. Dla wielu to tylko odległy, mało znany zakątek Polski, kojarzony głównie z dziką przyrodą, rozległymi polami i małymi wioskami, w których czas jakby się zatrzymał. To nie Mazury z tysiącem jezior, nie Tatry z górskimi szlakami, ani nie wielkie miasta tętniące życiem. Okazuje się jednak, że tak naprawdę to region nadzwyczaj wyjątkowy - kulturowo, historycznie i przyrodniczo. Z jednej strony zachwyca dziką przyrodą i spokojem Biebrzańskiego Parku Narodowego, z drugiej fascynującym tyglem religii i narodowości. Co ciekawe, to właśnie w tym województwie odbyła się pierwsza królewska koronacja na ziemiach polskich, a dokładnie w mieście Drohiczyn, o którym mało kto słyszał.

Zapomniane miasto królów na Podlasiu - Drohiczyn

Jedną z miejscowości na Podlasiu, którą warto odwiedzić ze względu na jej historyczne znaczenie, jest Drohiczyn. Malownicze miasteczko położone nad Bugiem, niegdyś było stolicą regionu, lecz nie tylko.

Drohiczyn - tak jak wspominaliśmy - był również miejscem iście królewskim, bowiem właśnie tutaj jak podaje portal podroze.onet.pl w 1253 roku odbyła się pierwsza koronacja królewska na ziemiach polskich – na króla Rusi koronowano Daniela Romanowicza (Halickiego).

Spacerując po jego urokliwych uliczkach, można więc podziwiać liczne zabytki, takie jak katedra Trójcy Świętej czy klasztor jezuitów. Z punktu widokowego natomiast roztacza się przepiękna panorama na dolinę Bugu, co czyni to miejsce idealnym na spokojny wypoczynek i refleksję.

Drohiczyn - perła Podlasia

Co ciekawego w Drohiczynie?

Drohiczyn to malownicze miasteczko, które zachwyca nie tylko swoją historią, ale i licznymi atrakcjami turystycznymi. Oto lista miejsc i aktywności, które warto uwzględnić podczas wizyty:

Góra Zamkowa

Kościół Wniebowzięcia NMP

Cerkiew św. Mikołaja

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Regionalne

Pomnik Niepodległości

Kopiec Pamięci Podlasia w Drohiczynie

Zegar słoneczny.