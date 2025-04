W tym uzdrowisku woda działa cuda! Bywał tam nawet Jan Paweł II

Dramat w Nowej Wsi: Dziecko wpadło do szamba i przestało oddychać! Heroiczna akcja ratunkowa

Wyjątkowa miejscowość na Podlasiu przyciąga turystów i pielgrzymów

Wasilków to malownicza miejscowość położona na Podlasiu, która łączy w sobie bogatą historię, duchowość i niezwykłą urodę przyrody. Co ciekawe, choć nie jest uzdrowiskiem w tradycyjnym rozumieniu, to dla wielu osób pełni rolę miejsca uzdrowienia zarówno ciała, jak i ducha. Dlaczego?

Wszystko ze względu na tamtejsze Sanktuarium Świętej Wody, które od wieków przyciąga pielgrzymów z różnych zakątków Polski. Co roku tłumy turystów i wiernych odwiedzają okolicę, szukając spokoju, modlitwy oraz nadziei na uzdrowienie. Miejscowe sanktuarium, którego historia sięga XVIII wieku, jest jednym z najważniejszych punktów na mapie religijnej Podlasia.

Uzdrowisko Świętej Wody w Wasilkowie. Niewidomy odzyskał tu wzrok!

Uzdrowisko Świętej Wody w Wasilkowie wyróżnia się w sposób szczególny na tle innych tego typu lokalizacji w Polsce. To właśnie o tym miejscu sam papież Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: "święta woda brzegi rwie". To jednak nie koniec! Legenda głosi, że woda z lokalnego źródełka ma moc uzdrawiania chorych i cierpiących, co przyciąga tam licznych pielgrzymów i poszukiwaczy cudów.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Świętej Wodzie pochodzi z początku XVIII wieku. W 1719 roku niewidomy Bazyli Samotyja Lenczewski, dzierżawca papierni przeżył niezwykłą noc. We śnie objawiła mu się Matka Boża, wskazując mu ukryte źródło, obiecała, że woda z tego miejsca przywróci mu wzrok. Posłuszny wizji Lenczewski odnalazł źródło i cudownie odzyskał wzrok. Wieść o leczniczej wodzie szybko się rozeszła, a do Wasilkowa zaczęli przybywać ludzie poszukujący uzdrowienia, wierząc, że obmycie się w wodzie przyniesie im ulgę w cierpieniu. Dziś do Wasilkowa również przybywa wielu pielgrzymów w szczególności w okresie letnim.

