Od połowy sierpnia do końca września 2025 r. na drogach pojawią się wojskowe kolumny.

To element federacji ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25”.

Przejazdy odbędą się niemal we wszystkich województwach.

Kolumny eskortuje Żandarmeria Wojskowa, policja i pododdziały regulacji ruchu.

Wojsko apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających przejazdy.

Wojsko ostrzega: wzmożony ruch pojazdów wojskowych w całej Polsce

Od połowy sierpnia do końca września 2025 roku kierowcy na polskich drogach muszą liczyć się ze wzmożonym ruchem wojskowych kolumn. To efekt federacji ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25”, organizowanych przez Siły Zbrojne RP. Jak podkreśla Sztab Generalny Wojska Polskiego, manewry mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu.

Kolumny wojskowe niemal w całym kraju

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych obejmie niemal wszystkie województwa. Przejazdy zaplanowano zarówno na autostradach, drogach ekspresowych, jak i krajowych. Wojsko zaznacza, że samo przemieszczanie się kolumn jest jednym z elementów szkolenia.

Eskorta i organizacja przejazdów

Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przejazdy wojskowych kolumn będą koordynowane i odpowiednio zabezpieczane. W działaniach uczestniczyć będą Żandarmeria Wojskowa, pododdziały regulacji ruchu, a także policja i władze lokalne.

Zasady dla kierowców

Wojsko przypomina uczestnikom ruchu o kilku kluczowych zasadach:

Kolumna wojskowa może liczyć maksymalnie 20 pojazdów.

Między kolumnami musi być zachowana odległość co najmniej 500 metrów.

Kolumny powyżej 6 pojazdów otwierają i zamykają auta oznaczone pomarańczową tablicą z symbolem trzech ciężarówek.

Pierwszy pojazd w kolumnie ma niebieską chorągiewkę, a ostatni zieloną.

Wszystkie pojazdy jadą ze światłami mijania lub drogowymi.

Kolumny wojskowe stosują się do przepisów drogowych, wyjątek stanowią pojazdy uprzywilejowane Żandarmerii Wojskowej i pododdziałów regulacji ruchu. Wyprzedzanie kolumn jest możliwe, ale tylko w sposób płynny i nieprzerwany. Wjeżdżanie pomiędzy pojazdy jest surowo zabronione.

Apel o ostrożność

Sztab Generalny WP apeluje do wszystkich uczestników ruchu o szczególną ostrożność, przestrzeganie przepisów i stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd. – To warunek bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu – podkreślają wojskowi.

Wojsko przypomina również o ochronie informacji. Nie należy publikować w internecie zdjęć, lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, ani informacji o wylotach czy lądowaniach wojskowych statków powietrznych. Upowszechnianie takich danych mogłoby narazić państwo na niebezpieczeństwo.

