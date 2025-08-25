Zabytkowy dworzec w Suwałkach odzyska dawny blask

Dworzec kolejowy w Suwałkach, jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych zabytków kolejowych w regionie, przechodzi gruntowną modernizację. Zabytkowa elewacja odzyska dawny blask, a wewnątrz powstanie nowoczesna przestrzeń dostosowana do potrzeb pasażerów.

  • Dworzec w Suwałkach został otwarty w 1899 roku jako część Kolei Zaniemeńskiej.
  • Budynek wzniesiono z czerwonej cegły w stylu przemysłowym, typowym dla rosyjskiego budownictwa z końca XIX wieku.
  • Obiekt przetrwał zawieruchy wojenne i do dziś zachował pierwotny wygląd zewnętrzny.
  • Modernizacja obejmuje remont konserwatorski elewacji, wymianę stolarki, dachu oraz budowę nowej poczekalni i toalet.
  • Teren przed dworcem zostanie zagospodarowany – powstaną miejsca postojowe i wiata rowerowa.
  • Obiekt zyska systemy zwiększające bezpieczeństwo i zmniejszające zużycie energii.
  • Wartość inwestycji to blisko 15 mln zł, a zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.

126-letni dworzec w Suwałkach przechodzi metamorfozę

Dworzec kolejowy w Suwałkach, otwarty w 1899 roku, doczekał się gruntownej modernizacji. Budynek, który zachował swój historyczny wygląd zewnętrzny, zostanie odnowiony pod okiem konserwatora, a wewnątrz powstanie nowoczesna i komfortowa przestrzeń dostosowana do potrzeb wszystkich podróżnych.

Historia dworca

Dworzec powstał pod koniec XIX wieku jako część Kolei Zaniemeńskiej, strategicznej linii łączącej Grodno z Oranami na Litwie. Wzniesiono go z czerwonej cegły w tzw. stylu przemysłowym, charakterystycznym dla budownictwa rosyjskiego. Przetrwał wojny i liczne przebudowy, zachowując pierwotną szatę zewnętrzną. Obecnie jest jednym z nielicznych tak dobrze zachowanych zabytków kolejowych w regionie.

126-letni dworzec w Suwałkach przechodzi metamorfozę

i

Dworzec tymczasowy

Modernizacja i nowe funkcje

Na czas prac funkcjonuje dworzec tymczasowy, który mieści poczekalnię, toalety i pomieszczenia dla najemców. W zabytkowym budynku po zakończeniu przebudowy znajdzie się nowa poczekalnia z elektronicznymi wyświetlaczami i biletomatami, ogólnodostępne toalety, pomieszczenia dla przewoźników oraz lokale usługowe. Zagospodarowany zostanie też teren przed obiektem – powstaną miejsca postojowe i wiata rowerowa.

Inwestycja, której wartość wynosi blisko 15 mln zł, jest finansowana z budżetu państwa. PKP S.A. podkreśla, że modernizacja to nie tylko przywrócenie historycznego charakteru dworca, ale także poprawa bezpieczeństwa i ekologii – budynek zostanie wyposażony m.in. w nowoczesny system zarządzania energią i monitoring.

Zakończenie prac planowane jest w 2027 roku.

126-letni dworzec w Suwałkach przechodzi metamorfozę
13 zdjęć
