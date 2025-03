Suwałki intensywnie pracują nad poprawą segregacji odpadów, realizując kampanię "Suwalczaki Segregują”. Władze miasta zachęcają mieszkańców do budowy przydomowych kompostowników oraz segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych. Działania te są odpowiedzią na karę finansową nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Program dotyczący kompostowników hitem w Suwałkach. Można na nim skorzystać finansowo

W ramach działań naprawczych miasto wprowadziło program "Kompostownik w domach jednorodzinnych". Jak informuje suwalski magistrat, już ponad 1000 mieszkańców zadeklarowało budowę kompostownika na swojej działce. W zamian za to otrzymają obniżony o 9 zł miesięczny rachunek za wywóz odpadów.

W Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się w środę spotkanie poświęcone gospodarowaniu odpadami. Głównym tematem było wdrożenie planu naprawczego, mającego na celu poprawę wskaźników segregacji. Jak mówiono, największym wyzwaniem pozostają budynki wielorodzinne.

W ramach programu naprawczego prowadzona jest inwentaryzacja wiat śmietnikowych. W Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, największej w mieście, monitoringiem objęto 100 proc. wiat, które są zamykane i otwierane jedynie przez mieszkańców. W innych spółdzielniach sytuacja wygląda gorzej.

- Wszystkie działania mają związek z nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku karą. To nie jest tylko problem Suwałk. Inne miasta w Polsce również otrzymały kary w związku z nieosiągnięciem wskaźników segregacji odpadów przez swoich mieszkańców. Na razie w tej sprawie zostało złożone przez nas odwołanie - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dane dotyczące gospodarstw domowych w Suwałkach:

Ogółem: 27 065

Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej: 22 602

Domy jednorodzinne: 4 463

Suwałki walczą o czystość. Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę

W ostatnich latach Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach zainwestowało w nowoczesne linie do segregacji odpadów. Pod koniec 2024 r. uruchomiono linię do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o wartości ponad 33 mln zł. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę spalarni odpadów komunalnych za ok. 130 mln zł. Nowa instalacja ma produkować ciepło i energię elektryczną w procesie spalania. Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2026 r.

Poniżej galeria: Nowa spalarnia śmieci na warszawskim Targówku. Tak wygląda w nocy

Sonda Czy segregujesz śmieci? Tak, w ten sposób dbam o planetę Staram się, ale nie zawsze o tym pamiętam Nie, to zbyt kłopotliwe