Walentynki, 14 lutego. Miłosne życzenia dla niej i dla niego. Nowe teksty do wysłania. Zobacz!

14 lutego: życzenia na walentynki

Dziś są Walentynki. Mam ważny komunikat to ogłoszenia: KOCHAM CIĘ! Dziękuję za uwagę, możesz spać dalej :-*

Dziś są Walentynki. Moja miłość do Ciebie nie wie, co to jest czas i miejsce. Kocham Cię zawsze i bez względu na to czy jestem obok czy gdzieś daleko. Kocham Cię...

Kocham, kocham, kocham, kocham, kocham.. dobra, co na kolację?

Z okazji Walentynek chciałem Ci napisać coś romantycznego, ale nie umiem, więc po prostu napiszę.. KOCHAM CIĘ!

Jesteś największym szczęściem, które spotkało mnie w życiu. Dziękuję, że jesteś.

14 lutego: życzenia na walentynki: Fajne teksty pisane od serca. Gotowce na SMS, Facebook, Instagram, Messenger [14.02.24]

Raz, dwa, trzy.. Moim sercem jesteś Ty! Cztery, pięć, sześć.. Zawsze będę kochał Cię! Siedem, osiem, dziewięć.. Na twój widok rozpływam się! Dziesięć.. i już Ci to mówię: Kocham Cię!

Cześć! Piszę do Ciebie, aby przypomnieć Ci jak bardzo Cię kocham! I nie tylko w Walentynki :)

Kocham Cię w dzień i w nocy. Zimą i latem. Kocham cię, gdy śpię i gdy kupuję bułki w sklepie. Kocham Cię zawsze!

Cześć! Napisałam Ci tego SMS-a, aby Ci powiedzieć, że.. nie mogę bez Ciebie żyć! :-*

Ja Cię kocham, ale troszkę hmm.. jak kogucik swą kokoszkę, bo kogucik swą kokoszkę kocha zawsze, ale troszkę.

Dziś są Walentynki. Z tej okazji chciałbym Ci podarować skafander kosmiczny od NASA, bo kolejne lata naszej miłości zapowiadają się ODLOTOWO!!

W Dniu Zakochanych, w dniu Walentynki, Przyjmij życzenia.. od swojej dziewczynki!!

Życzenia walentynkowe na 14 lutego

Kocham Cię, bo.. wiesz.. odkąd zobaczyłem ciebie.. nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem :* No dobra, to teraz przeczytaj tego SMS-a nie nucąc Zenka!!

Z okazji Walentynek, chciałbym Ci obiecać, że moja miłość do Ciebie nigdy nie zgaśnie. Zawsze będę Cię kochał

Kocham Cię! I nie tylko w Walentynki :-*

Podobno dziś są Walentynki :) Ale ja kocham Cię nie tylko 14 lutego :)

Z okazji Walentynek ślę Ci moc gorących całusów! Kocham Cię!

Sonda Czy obchodzisz Walentynki? Tak, kocham to święto Nie, miłość można sobie wyznawać codziennie Czekam na Dzień Singla! Kocham Cię Najdroższa/Najdroższy! <3

TOP 10 miejsc na randkę w Białymstoku: