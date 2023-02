Walentynki 2023. Miłosne teksty dla niej i dla niego. Zaskocz swoją drugą połówkę! Romantyczne wierszyki, rymowanki, życzenia [SMS, Messenger, Facebook]

Walentynki to święto zakochanych, które na całym świecie obchodzone jest 14 lutego. W tym roku walentynki wypadają we wtorek. Pamiętaj, aby w walentynki wysłać ukochanej osobie miłosnego smsa. Piękne wierszyki, rymowanki i życzenia na walentynki 2023 znajdziesz poniżej. Możesz je wysłać SMS-em, Messengerem lub np. przez Facebooka. Równie dobrze możesz je wyrecytować przez telefon lub powiedzieć patrząc prosto w oczy!

Miłosne wierszyki, życzenia i rymowanki na walentynki [14.02.2023]

Podobno dziś są walentynki :) Ale ja kocham Cię nie tylko 14 lutego :)

W Dniu Zakochanych, w dniu walentynki, Przyjmij życzenia.. od swojej dziewczynki!!

Z okazji walentynek, chciałbym Ci obiecać, że moja miłość do Ciebie nigdy nie zgaśnie. Zawsze będę Cię kochał

Kocham Cię! I nie tylko w walentynki :-*

Cześć! Napisałam Ci tego SMS-a, aby Ci powiedzieć, że.. nie mogę bez Ciebie żyć! :-*

Ja Cię kocham, ale troszkę hmm.. jak kogucik swą kokoszkę, bo kogucik swą kokoszkę kocha zawsze, ale troszkę.

Z okazji walentynek ślę Ci moc gorących całusów! Kocham Cię!

Ten skromny widoczek, Dla pięknych Twych oczek. Na Świętego Walentego, W dniu zakochanego. Czytając choć pomyśl przez chwile, że ten co wysyła. Wspomina i kocha cię mile. Z okazji Walentynek chciałem Ci napisać coś romantycznego, ale nie umiem, więc po prostu napiszę.. KOCHAM CIĘ!

Walentynki, 14 lutego 2023. Najlepsze miłosne teksty dla chłopaka lub dziewczyny

Piszę do Ciebie, aby przypomnieć Ci jak bardzo Cię kocham! I nie tylko w Walentynki :)

Kocham Cię w dzień i w nocy. Zimą i latem. Kocham cię, gdy śpię i gdy kupuję bułki w sklepie. Kocham Cię zawsze!

Kocham Cię, bo.. wiesz.. odkąd zobaczyłem ciebie.. nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem :* No dobra, to teraz przeczytaj tego SMS-a nie nucąc Zenka!!

Hej! Pobudka! Dziś są Walentynki. Mam ważny komunikat to ogłoszenia: KOCHAM CIĘ! Dziękuję za uwagę, możesz spać dalej :-*

Kocham, kocham, kocham, kocham, kocham.. dobra, co na kolację?

Dziś są Walentynki. Z tej okazji chciałbym Ci podarować skafander kosmiczny od NASA, bo kolejne lata naszej miłości zapowiadają się ODLOTOWO!!

Dziś są Walentynki. Moja miłość do Ciebie nie wie, co to jest czas i miejsce. Kocham Cię zawsze i bez względu na to czy jestem obok czy gdzieś daleko. Kocham Cię.

Raz, dwa, trzy.. Moim sercem jesteś Ty! Cztery, pięć, sześć.. Zawsze będę kochał Cię! Siedem, osiem, dziewięć.. Na twój widok rozpływam się! Dziesięć.. i już Ci to mówię: Kocham Cię!

Z okazji walentynek chciałem Ci napisać coś romantycznego, ale nie umiem, więc po prostu napiszę.. KOCHAM CIĘ!

Jesteś największym szczęściem, które spotkało mnie w życiu. Dziękuję, że jesteś.

