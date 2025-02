Walentynki. Śliczne kartki na walentynki: serca, kwiaty. Romantyczne GIF-y, grafiki, obrazki do wysłania ukochanej bądź ukochanemu 14.02.2025 [WhatsApp, FB, Messenger, Instagram]

Spis treści

Życzenia, wierszyki, rymowanki na Walentynki 2025

W Dniu Zakochanych, w dniu Walentynki, Przyjmij życzenia.. od swojej dziewczynki!!

Cześć! Piszę do Ciebie, aby przypomnieć Ci jak bardzo Cię kocham! I nie tylko w Walentynki :)

Dziś są Walentynki. Mam ważny komunikat to ogłoszenia: KOCHAM CIĘ! Dziękuję za uwagę, możesz spać dalej :-*

Kocham, kocham, kocham, kocham, kocham.. dobra, co na kolację?

Z okazji Walentynek ślę Ci moc gorących całusów! Kocham Cię!

Kocham Cię w dzień i w nocy. Zimą i latem. Kocham cię, gdy śpię i gdy kupuję bułki w sklepie. Kocham Cię zawsze!

Z okazji Walentynek, chciałbym Ci obiecać, że moja miłość do Ciebie nigdy nie zgaśnie. Zawsze będę Cię kochał

Kocham Cię! I nie tylko w Walentynki :-*

Dziś są Walentynki. Moja miłość do Ciebie nie wie, co to jest czas i miejsce. Kocham Cię zawsze i bez względu na to czy jestem obok czy gdzieś daleko. Kocham Cię ....

Cześć! Napisałam Ci tego SMS-a, aby Ci powiedzieć, że.. nie mogę bez Ciebie żyć! :-*

Ja Cię kocham, ale troszkę hmm.. jak kogucik swą kokoszkę, bo kogucik swą kokoszkę kocha zawsze, ale troszkę.

Podobno dziś są Walentynki :) Ale ja kocham Cię nie tylko 14 lutego :)

Kocham Cię, bo.. wiesz.. odkąd zobaczyłem ciebie.. nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem :* No dobra, to teraz przeczytaj tego SMS-a nie nucąc Zenka!!

Dziś są Walentynki. Z tej okazji chciałbym Ci podarować skafander kosmiczny od NASA, bo kolejne lata naszej miłości zapowiadają się ODLOTOWO!!

Z okazji Walentynek chciałem Ci napisać coś romantycznego, ale nie umiem, więc po prostu napiszę.. KOCHAM CIĘ!

Jesteś największym szczęściem, które spotkało mnie w życiu. Dziękuję, że jesteś.

Raz, dwa, trzy.. Moim sercem jesteś Ty! Cztery, pięć, sześć.. Zawsze będę kochał Cię! Siedem, osiem, dziewięć.. Na twój widok rozpływam się! Dziesięć.. i już Ci to mówię: Kocham Cię!

Tak Walentynki spędza Maciej Musiał

