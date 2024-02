Walentynki zgubiły 21-letniego złodzieja! To był dopiero początek

Okradł kumpla, bo chciał mieć pieniądze na drogi prezent na Walentynki. Gdy złapała go policja, pojawił się nowy problem

Walentynki 2024 będą już lada dzień i miliony głowią, się jaki prezent kupić drugiej połowie na Święto Zakochanych. Wielu zastanawia się także nad tym, skąd wziąć na to pieniądze. Do tego grona należał również 21-latek z Łomży. Niestety, wybrał najgorsze możliwe rozwiązanie swoich problemów. Podczas wizyty w siłowni skusił się na rzeczy należącego do jego własnego 24-letniego znajomego. Zabrał mu złoty zegarek i pieniądze, a potem czmychnął. Za uzyskaną w ten sposób gotówkę spłacił dług, zrobił zakupy i kupił swojej dziewczynie złoty pierścionek. Ale szybko nadeszły konsekwencje kradzieży. Policjanci namierzyli złodzieja w mieszkaniu dziewczyny, która miała otrzymać kosztowny prezent.

"Nie był on zdziwiony widokiem funkcjonariuszy i szczegółowo opowiedział im o całym zdarzeniu. Oświadczył, że pieniądze były mu potrzebne, bo narobił sobie długów. Za resztę chciał zrobić niespodziankę dziewczynie, zrobił zakupy i kupił jej złoty pierścionek" - piszą łomżyńscy policjanci na swojej stronie internetowej. To był tylko początek 21-latka, bo dodatkowo funkcjonariusze znaleźli przy nim środki odurzające. Mężczyzna trafił do aresztu i usłyszał zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie środków odurzających do lat 3.

