Na cmentarzu w Perlejewie (woj. podlaskie) doszło do szokującego zdarzenia. Ktoś uszkodził cztery pomniki łamiąc tablice z napisami i przesuwając płyty nagrobkowe. - Z zapisu pobliskiego monitoringu wynikało, że sprawcą był mężczyzna i działał poprzedniej nocy. Policjanci z Posterunku Policji w Drohiczynie już następnego dnia ustalili i zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że był to 41-letni mieszkaniec gminy Perlejewo - informuje oficer prasowy KPP w Siemiatyczach. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że... do zniszczeń zachęciła go pełnia księżyca. - Idąc obok kościoła, wyrwał kwiaty z doniczki i poszedł na pobliski cmentarz. Tam niszczył przypadkowe nagrobki - opisuje oficer prasowy. Mężczyzna usłyszał zarzut znieważenia miejsca spoczynku zmarłych i zniszczenia mienia. Grozi mu do 5 lat pobawienia wolności.

