"Tylko patrzeć, kiedy rzucą się na dzieci!". Wataha wilków terroryzuje mieszkańców

- Dla nas to wielkie nieszczęście. To nie chodzi o straty hodowlane. Co nam po odszkodowaniu?! Te zwierzęta to hobby i wielka pasja męża. Nasze owce były oswojone jak psy. Codziennie domagały się głaskania, drapania za uszami. Kto nam wynagrodzi stratę takich przyjaciół? [...] Teraz jest tu pięknie. Mamy wyrzuty sumienia, że nie obroniliśmy naszych zwierząt. Wysoka siatka i drut kolczasty okazały się żadną zaporą - ze łzami w oczach rozpacza pani Bogumiła.