Pogoda w Białymstoku na weekend 11-13 września

Weekendowa pogoda w Białymstoku nie będzie monotonna. Mieszkańców czekają spore wahania temperatury i jeden dzień z niewielkimi opadami deszczu, który wyraźnie oddzieli dwa cieplejsze i suche dni. Stałym elementem aury będzie natomiast duże zachmurzenie, które utrzyma się od piątku aż do niedzieli.

Ciepły i pogodny początek weekendu

Piątek, 11 września, przywita mieszkańców Białegostoku bardzo przyjemnymi temperaturami. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu, z maksymalną wartością na termometrach sięgającą około 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Mimo że niebo będzie w dużej mierze pokryte chmurami, nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do około 7°C.

Sobota z ochłodzeniem i niewielkim deszczem

Wyraźna zmiana w pogodzie nastąpi w sobotę, 12 września. Ten dzień przyniesie odczuwalne ochłodzenie w porównaniu z piątkiem. Temperatura maksymalna w Białymstoku spadnie do około 19°C. To również jedyny dzień, kiedy mogą pojawić się opady deszczu, choć będą one niewielkie i przelotne. Niebo nad miastem pozostanie mocno zachmurzone, a wiatr będzie bardzo łagodny, z prędkością około 2 m/s. Noc będzie już nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie 10 stopni.

Powrót ciepła na koniec weekendu

Niedziela, 13 września, ponownie przyniesie poprawę aury i powrót wyższych temperatur. Na termometrach znów zobaczymy wartości dochodzące do około 22 stopni Celsjusza, co oznacza, że będzie niemal tak ciepło jak w piątek. Tego dnia deszcz już nie spadnie. Noc z niedzieli na poniedziałek okaże się najcieplejszą w trakcie całego weekendu – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 14 stopni. Wiatr może nieco przybrać na sile, osiągając prędkość do 3 m/s, a niebo, podobnie jak w poprzednich dniach, będzie wciąż mocno zachmurzone.

Jak spędzić taki weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania weekendu. Ciepłe i bezdeszczowe piątkowe popołudnie oraz cała niedziela to doskonały czas na aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po jednym z miejskich parków, wycieczka rowerowa czy spotkanie w kawiarnianym ogródku będą dobrym pomysłem. Z kolei chłodniejsza i nieco deszczowa sobota może być idealną okazją do nadrobienia zaległości kulturalnych. Wyjście do kina czy zwiedzanie wystaw w galeriach i muzeach pozwoli przeczekać gorszą aurę w komfortowych warunkach.

Dane pogodowe: OpenWeather