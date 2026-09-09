Gigantyczna emerytura w Podlaskiem. Tak to można żyć!

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-09 13:21

Przepaść między najwyższym a najniższym świadczeniem emerytalnym w województwie podlaskim potrafi zszokować. ZUS poinformował o seniorze z Białegostoku, który co miesiąc inkasuje ponad 27,5 tys. zł brutto. Z kolei najskromniejsza wypłata w regionie wynosi zaledwie 5 groszy.

Roześmiany senior z listem wykonuje gest zwycięstwa. O rekordowych emeryturach przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Fizkes/ Shutterstock

Najbardziej zamożnym emerytem w województwie podlaskim jest mieszkaniec Białegostoku. Mężczyzna przepracował 57 lat, a decyzję o pobieraniu świadczenia podjął w wieku 73 lat. Dzięki temu miesięcznie na jego konto trafia ponad 27,5 tys. zł brutto.

Kolejne pozycje w rankingu najlepiej opłacanych seniorów zajmują osoby inkasujące ponad 24,6 tys. zł oraz 24 tys. zł. Jak podkreśla regionalna rzeczniczka ZUS, nie każdy chce rozstawać się z rynkiem pracy tuż po osiągnięciu wymaganego wieku. Katarzyna Krupicka zaznacza, że część seniorów świadomie opóźnia przejście na emeryturę, co pozwala znacząco podwyższyć ostateczne świadczenie.

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Mimo że kwota wypłacana w Białymstoku robi wrażenie, to wciąż nie jest to krajowy rekord. W skali całej Polski najwięcej otrzymuje emeryt ze Śląska. Przeszedł na odpoczynek, mając 86 lat i po przepracowaniu ponad 67 lat, dzięki czemu ZUS przelewa mu co miesiąc ponad 54 tys. zł brutto.

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Na przeciwległym biegunie znajdują się wypłaty o mikroskopijnej wartości. Najskromniejsze świadczenie w Podlaskiem opiewa na zaledwie 5 groszy miesięcznie. Kolejne wyniki w tym niechlubnym zestawieniu to 17 oraz 19 groszy. Oznacza to, że podlaski rekordzista pobiera w ciągu miesiąca kwotę ponad 500 tysięcy razy wyższą niż osoba z najmniejszą emeryturą.

Warto dodać, że w innych regionach wypłaty bywają jeszcze niższe. W województwach dolnośląskim i lubelskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w wysokości 2 groszy.

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