Wielkie mrozy w Polsce! W Suwałkach i na Podlasiu najgorzej

Ta noc była najzimniejszą w tym roku i nie tylko! Tak tęgiej zimy dawno u nas nie było. Ostatni komunikat IMiGW, sprzed około ośmiu godzin, mówił o -27 stopniach Celsjusza w Suwałkach i -26 w Białymstoku. W Lublinie było -25, w Warszawie -23. Czekamy na najnowsze informacje. Według synoptyków te wartości to tak naprawdę nie wszystko, bo temperatura odczuwalna w Suwałkach mogła sięgać niemal -40 stopni!

To była najzimniejsza noc w tym roku! Chyba, że dalsza część zaczynającego się lutego przyniesie kolejne tegoroczne zimowe rekordy. Ostatni komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), sprzed około ośmiu godzin, mówił o -27 stopniach Celsjusza w Suwałkach i -26 w Białymstoku. W Lublinie było -25, w Warszawie -23. Czekamy na najnowsze informacje. Według synoptyków te wartości to tak naprawdę nie wszystko, bo temperatura odczuwalna w Suwałkach mogła sięgać niemal -40 stopni!  IMiGW utrzymuje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Takie wartości wynikają z napływu arktycznego powietrza z północnego wschodu – układ wysokiego ciśnienia nad Skandynawią otworzył drogę dla lodowatego frontu, który ogarnął całą Polskę. Najdotkliwiej mróz odczuwalny był i jest w północno-wschodnich województwach, ale ostrzeżenia obejmują również Mazowsze, Pomorze, Lubelszczyznę oraz regiony centralne.

Jest tak zimno, jak w zeszłym roku było tylko wysoko w Tatrach. Pękają rury, szkoły odwołują lekcje

Niebezpieczny mróz ma realne skutki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz ze służbami kryzysowymi monitoruje sytuację w całym kraju. Z powodu wychłodzenia organizmu tej zimy potwierdzono już 38 ofiar śmiertelnych, a służby spodziewają się, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Policja i wolontariusze kontrolują pustostany oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, aby zapobiec kolejnym tragediom. Najbardziej ekstremalne temperatury nie są zupełnie bez precedensu w ostatnich latach, ale wtedy mówiliśmy o warunkach w wysokich górach, a nie w Suwałkach czy Białymstoku. W Tatrach w lutym 2025 roku odnotowano jedne z najniższych pomiarów w kraju, sięgające –41 °C, jednak w Litworowym Kotle. Skutki takiej zimy bywają bardzo uciążliwe. W części szkół w  warmińsko-mazurskim, podlaskim, pomorskim oraz mazowieckim odwołano zajęcia w dniach 2-3 lutego, są też problemy z infrastrukturą – zamarzanie rur, awarie systemów grzewczych. W Warszawie ogrzewania zostali pozbawieni mieszkańcy Żoliborza. Mogli oni skorzystać z ogrzewanego budynku I LO przy ulicy Felińskiego 15. 

