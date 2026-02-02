Wielkie mrozy w Polsce! W Suwałkach i na Podlasiu najgorzej

Silne mrozy w nocy i nad ranem we wschodniej i centralnej Polsce. Odczuwalna temperatura w Suwałkach około -40 stopni Celsjusza

To była najzimniejsza noc w tym roku! Chyba, że dalsza część zaczynającego się lutego przyniesie kolejne tegoroczne zimowe rekordy. Ostatni komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), sprzed około ośmiu godzin, mówił o -27 stopniach Celsjusza w Suwałkach i -26 w Białymstoku. W Lublinie było -25, w Warszawie -23. Czekamy na najnowsze informacje. Według synoptyków te wartości to tak naprawdę nie wszystko, bo temperatura odczuwalna w Suwałkach mogła sięgać niemal -40 stopni! IMiGW utrzymuje ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Takie wartości wynikają z napływu arktycznego powietrza z północnego wschodu – układ wysokiego ciśnienia nad Skandynawią otworzył drogę dla lodowatego frontu, który ogarnął całą Polskę. Najdotkliwiej mróz odczuwalny był i jest w północno-wschodnich województwach, ale ostrzeżenia obejmują również Mazowsze, Pomorze, Lubelszczyznę oraz regiony centralne.

Jest tak zimno, jak w zeszłym roku było tylko wysoko w Tatrach. Pękają rury, szkoły odwołują lekcje

Niebezpieczny mróz ma realne skutki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz ze służbami kryzysowymi monitoruje sytuację w całym kraju. Z powodu wychłodzenia organizmu tej zimy potwierdzono już 38 ofiar śmiertelnych, a służby spodziewają się, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć. Policja i wolontariusze kontrolują pustostany oraz inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, aby zapobiec kolejnym tragediom. Najbardziej ekstremalne temperatury nie są zupełnie bez precedensu w ostatnich latach, ale wtedy mówiliśmy o warunkach w wysokich górach, a nie w Suwałkach czy Białymstoku. W Tatrach w lutym 2025 roku odnotowano jedne z najniższych pomiarów w kraju, sięgające –41 °C, jednak w Litworowym Kotle. Skutki takiej zimy bywają bardzo uciążliwe. W części szkół w warmińsko-mazurskim, podlaskim, pomorskim oraz mazowieckim odwołano zajęcia w dniach 2-3 lutego, są też problemy z infrastrukturą – zamarzanie rur, awarie systemów grzewczych. W Warszawie ogrzewania zostali pozbawieni mieszkańcy Żoliborza. Mogli oni skorzystać z ogrzewanego budynku I LO przy ulicy Felińskiego 15.

Noc pogodna, jedynie na południu oraz zachodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady śniegu. Temperatura od -29°C na północnym wschodzie, około -20°C w centrum do -8°C na południowym zachodzie.https://t.co/tBq6AJFvlF #IMGW #prognozapogody pic.twitter.com/YXR8fRiYS3— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 1, 2026

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!

Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach! Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce? 20 grudnia 21 grudnia 22 grudnia Następne pytanie