Wiadomo, ile pieniędzy dla WOŚP zebrał Andrzej z Plutycz. W komentarzach burza

Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP grał pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Udało się zebrać ponad 183 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na ulice wyszło ponad 120 000 wolontariuszy w blisko 1700 sztabach. Były zbiórki, koncerty, imprezy i aukcje charytatywne.

Dużo działo się w Wysokiem Mazowieckiem. Atrakcją był m.in. pokaz przeciągania liny traktorami. Finał WOŚP wsparli swoją obecnością Andrzej Onopiuk wraz z bratem Jarkiem oraz Jarek z Bronowa. Rolnicy aktywnie zachęcali do wspierania WOŚP. Sprzedawali gadżety, robili zdjęcia z fanami. Do puszki wpadamy przeróżne kwoty. Andrzej wystawił na aukcję podkowę z napisem "Plutycze 2026". Ostatecznie podkowę udało się sprzedaż za 520 zł. W sumie Andrzej wraz z bratem zebrali około 3 tys. złotych. - Impreza udana - podsumował gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasie. Relacja z finału WOŚP z udziałem rolników pojawił się na YouTube. Komentarze różne, choć wyraźnie dominują negatywne: "Nie kompromitujcie się z tymi puszkami widać że nic nie kumacie" - napisał jeden z internautów.