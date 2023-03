Opętane seksem żaby wychodzą na ulice! Eksperci łapią je do wiader

W minioną sobotę (25.03) na drogach woj. podlaskiego doszło do dwóch wypadków, w których 2 osoby zostały ranne. W sobotę na ul. Akademickiej w Białymstoku kierujący hulajnogą potracił mężczyznę z dzieckiem. Było to po godz. 16. - Idącego chodnikiem z półtorarocznym dzieckiem na rękach mężczyznę potrącił nieznany sprawca poruszający się hulajnogą, który po zdarzeniu odjechał - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Dziecko trafiło do szpitala. Policjanci szukają teraz kierującego hulajnogą.

