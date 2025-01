Trafił do aresztu

Granica polsko-białoruska. Do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej trafi 500 nowych funkcjonariuszy

19-latek w jednym z łomżyńskich sklepów ukradł puszkę należącą do fundacji charytatywnej. Mężczyzna wszedł do sklepu, po czym chwycił za puszkę stojącą przy kasie i uciekł. Zabrał pieniądze, a uszkodzoną puszkę wyrzucił. - Trzy dni później dokonał ponownej kradzieży. Tym razem wszedł do osiedlowego sklepu i ukradł stojącą na ladzie przy kasie puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z niej również wyciągnął pieniądze i zniszczoną wyrzucił - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Po dwóch godzinach od tej kradzieży 19-latek został zatrzymany przez łomżyńskich policjantów.

Czytaj też: 28-latka rozcięła nos ochroniarzowi w Biedronce. Potem miała tylko jedną prośbę

Młody mężczyzna wskazał mundurowym miejsca, gdzie porzucił puszki. Nie powiedział jednak, dlaczego to zrobił i ile w środku było pieniędzy. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Przyznał się do obu czynów, a teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

33. finał WOŚP odbędzie się 26 stycznia. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierać pieniądze na rzecz onkologii i hematologii dziecięcej.

Jerzy Owsiak - za co Polacy pokochali twórcę WOŚP? To prawdziwy człowiek orkiestra! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.