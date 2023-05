Wybiegł z lasu i rzuci się na rolnika z Podlasia. W ręku nóż, a na twarzy furia. Co tam się stało?!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie miał innego wyjścia. Musiał to zrobić. "Wyszło, że to nie istnieje"

Policjanci z Kolna dostali informację o uszkodzeniu opony w ciągniku rolniczym. Mundurowi ustalili, że gdy rolnik wracał do swojego domu po wykonaniu prac na polu, zza drzew wybiegł mężczyzna i przebił nożem oponę w ciągniku. - Był też pod wyraźnym wpływem alkoholu i groził zgłaszającemu pozbawieniem życia. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że mógł być to akt "zemsty" ponieważ dzień wcześniej doszło pomiędzy nimi do kłótni - informuje oficer prasowy policji w Kolnie. Poszkodowany rolnik oszacował swoje straty na 5 tysięcy złotych. 45-latek został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia mieszkaniec powiatu kolneńskiego usłyszał zarzuty zniszczenia mienia i gróźb karalnych. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

