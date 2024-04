Rozpoznajesz go?

W 2024 roku czekają nas wybory samorządowe, podczas których będziemy decydowali o przyszłości naszych miast, miasteczek oraz wsi. W tym roku wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a II tura w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów odbędzie się 21 kwietnia. Politycy liczą na wysoką frekwencję, przynajmniej tak dobrą, jak podczas ostatnich wyborów samorządowych. Wybory samorządowe to jak zwykle duże wyzwanie dla Państwowej Komisji Wyborczej. Przy wyborach pracuje rzesza ludzi. Jak przy każdych wyborach tutaj także pojawia się pytanie: ile może zarobić członek komisji wyborczej? Zerknęliśmy do "uchwały w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego" z 2 sierpnia 2023. Dokument jasno mówi kto i ile może zarobić pełniąc konkretną funkcję. I tak członek obwodowej komisji wyborczej za jeden dzień pracy może zarobić... 700 zł. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarobi 900 zł, a jego zastępcy 800 zł. Niektórzy mogą dostać jeszcze więcej.

przewodniczący terytorialnych komisji wyborczych – 1 500 zł

zastępcy przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 1 400 zł

członkowie terytorialnych komisji wyborczych – 1 300 zł

W przypadku II tury głosowania (21 kwietnia) stawki te zmniejszają się o połowę. "Jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują, w związku z tym głosowaniem, zryczałtowane diety w połowie wysokości określonej w ust. 1." - czytamy w uchwale podpisanej przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Co ciekawe, członkom komisji i komisarzom wyborczym - w związku z wykonywaniem zadań - przysługuje zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji. Przypominamy, że wybory samorządowe 2024 już w kwietniu.

