Policjanci z Kolna zatrzymali dwóch podejrzanych o pobicie 56-latka, a także o bezprawne pozbawienie go wolności. Do zdarzenia doszło w gminie Turośl. - Jak ustalili mundurowi, napastnicy wtargnęli do domu, w którym przebywał pokrzywdzony, a następnie siłą wyciągnęli go na zewnątrz. Tam bili go pięściami po głowie - informuje oficer prasowy KPP w Kolnie. Następnie bandyci zaciągnęli 56-latka do stodoły i tam go zamknęli. Jeden z nich groził przerażonemu rolnikowi, że go zabije. - Na szczęście 56-latkowi udało się uciec i wezwać pomoc. Jeszcze tego samego dnia podejrzani zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu - kontynuuje oficer prasowy. Dwaj mieszkańcy powiatu kolneńskiego usłyszeli zarzuty pobicia, a także bezprawnego pozbawienia wolności. Dodatkowo, młodszemu z zatrzymanych przedstawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Mężczyznom grozi kara do 5 lat więzienia.

