Ustalono, że doszło do wycieku oleju opałowego z jednego z zakładów przemysłowych. Do kanalizacji mogło trafić nawet kilka tysięcy litrów oleju. - Stanowi to poważne zagrożenie dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków - czytamy w komunikacie UM Augustów. - Część linii kanalizacyjnych została odcięta, a w części miasta (Lipowiec, Studzieniczna, Przewieź, Wojciech) przerwano dostawy wody, aby ograniczyć produkcje ścieków, które mogą powodować dalszy spływu oleju z rur kanalizacyjnych do oczyszczalni. [...] Wyciek w zakładzie przemysłowym został uszczelniony, więc nowy olej nie trafia już do kanalizacji - czytamy w komunikacie.

Wodociągi zapewniają, że można bezpiecznie korzystać z wody w kranie, bowiem olej opałowy dostał się do sieci kanalizacyjnej. Zanieczyszczenie dotyczy zatem tylko sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

Zwołano spotkanie miejskiego zespołu kryzysowego

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, burmistrz Augustowa zwołał miejski zespół kryzysowy oraz powiadomił służby, m.in. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Po godz. 13 zakończyło się spotkanie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. - Woda w kranach jest i będzie bezpieczna - podkreśla Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa. - Ewentualne wyłączenie dostępu do wody w niektórych miejscach miasta jest związane jedynie z potrzebą ograniczenia produkcji ścieków i zapewnieniem sprawnego działania oczyszczalni ścieków. Zespół zarządzania kryzysowego działa, źródło wycieku zostało wyeliminowane, służby ratownictwa chemicznego oczyszczają kanalizację - uspokaja burmistrz.

