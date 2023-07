Eurojackpot, wyniki losowania z 14 lipca. Czy udało się rozbić kumulację?

Wyniki Eurojackpot. W piątkowym (14 lipca) losowaniu do wygrania jest ponad 210 milionów złotych. Czy komuś w Polsce uda się zdobyć tę astronomiczną kwotę? Najwyższa do tej pory wygrana w Polsce w Eurojackpot to 213 miliony złotych. Udało się to w 2022 roku. Wygraną odnotowano w powiecie krotoszyńskim. Ostatnio wysoką wygraną odnotowano także w Suwałkach: Wygrana w Eurojackpot. Szczęściarz z Suwałk czeka na gruby przelew. O włos od astronomicznej sumy!

Piątkowe (14.07) losowanie Eurojackpot odbędzie się około godz. 20. Wyniki Eurojackpot opublikujemy na naszej stronie od razu, gdy będą one dostępne.

Jeden zakład w Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb. Oprócz Polski w grze Eurojackpot bierze udział wiele europejskich państw m.in. Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy i Węgry.

Sonda Grałeś kiedyś w Eurojackpot? TAK NIE